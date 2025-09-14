Ефимов: с начала года город выделил участки под 2 промпредприятия и общественно-деловой комплекс

Три договора аренды земельных участков заключили с победителями торгов на реализацию масштабных инвестпроектов в Москве. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Трем компаниям предоставили земельные участки общей площадью почти 2,2 гектара по ставке один рубль в год для строительства современных производств и общественно-делового комплекса в Восточном, Юго-Восточном и Новомосковском административных округах», — добавил он.

Общая площадь объектов превысит 62 тысячи квадратных метров. Участки земли уже подготовили к строительству, в том числе и юридически.

В районах Новокосино и Некрасовка появятся современные промышленные комплексы общей площадью почти 20 тысяч квадратных метров. При этом назначение производств инвесторы смогут выбрать сами из широкого списка. В Коммунарке в административно-деловом кластере смогут открыть отделения банков, офисы, выставочные центры и другие объекты.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева подчеркнула, что благодаря реализации масштабных инвестпроектов в столице развивается современная архитектура и создаются рабочие места. Кроме того, это помогает привлекать девелоперов к решению крупных градостроительных задач.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в городе работает более 300 предприятий, производящих лекарственные средства и медицинские изделия. Развитие электронных сервисов для предпринимателей реализуют в рамках нацпроекта «Экономика данных».