Ефимов: с 2020 года в Новомосковском округе построили 79 школ и детсадов

В Новомосковском административном округе с 2020 года построили почти 80 школ и детских садов. Финансирование осуществлялось как из бюджета, так и за счет внебюджетных источников, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«За пять лет в Новомосковском административном округе за счет бюджетных и внебюджетных средств появилось 79 объектов образования, из них 62 возвели девелоперы. Совокупная площадь всех построенных зданий составляет около 700 тысяч квадратных метров», — отметил Владимир Ефимов.

В них создано более 12,2 тысячи мест в дошкольных учреждениях и свыше 27,6 тысячи мест в школах. Только в 2024 году в этом округе построили семь детских садов и столько же школ. Среди них четыре крупных учебных заведения, рассчитанных на более чем тысячу учеников каждое.

В современных садах и школах застройщики создают благоприятную среду для обучения и развития детей. При оформлении помещений они используют материалы, которые не представляют опасности для здоровья, а внешний вид зданий дополняется яркими цветовыми акцентами.

«Город стремится к гармоничной застройке, поэтому рядом с новыми жилыми домами строятся образовательные объекты. Так, в прошлом году в районе Щербинка появилась школа на 1,2 тысячи мест», — подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Общая площадь здания составила 18,2 тысячи квадратных метров. В учебном заведении есть универсальные и специализированные классы, лаборатории, робототехнические классы, спортивные залы и помещения для проведения мероприятий.

На территории рядом со школой обустроен стадион с полем для мини-футбола, универсальными площадками для баскетбола и волейбола, а также зоной для прыжков в длину.

Строительство социальных объектов в Москве соответствует целям и задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о построенных с 2011 года в Москве 1118 объектах социальной инфраструктуры. В их числе: 648 школ и детских садов.