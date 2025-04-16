Ефимов: почти 190 гектаров реорганизуют в Москве по 21 проекту КРТ

С января по март столичные власти рассмотрели 21 проект комплексного развития территорий. На участках площадью более 180 гектаров появятся дома, промышленные и социальные объекты. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«По опубликованным в первом квартале 2025 года проектам решений о комплексном развитии территорий на участках суммарной площадью более 188,6 гектара планируется строительство сбалансированных городских кварталов, а также создание деловых и благоустроенных пространств», —сказал он.

На участках возведут жилые дома и объекты промышленного, социального и общественно-делового назначения, добавил Ефимов. При планировании городские власти учли потребности каждого района в необходимой инфраструктуре в шаговой доступности. Вложения в проекты оцениваются в 1,1 триллиона рублей, а ежегодный бюджетный эффект — в 310 миллиардов рублей. В результате реализации 21 проекта город получит более 44 тысяч рабочих мест.

Выбранные территории расположены в Северном, Северо-Восточном, Южном, Юго-Восточном, Юго-Западном, Западном, Центральном, Восточном и Новомосковском административных округах. Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что кроме жилых домов застройщики возведут три здания для медицинских учреждений, пять спортивных объектов, столько же детских садов почти на 1,5 тысячи мест и школ на 3,5 тысячи воспитанников.

Кроме того, там откроются производства площадью более 100 тысяч квадратных метров. Все участки благоустроят и обеспечат дорогами.