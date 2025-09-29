Ефимов: новый производственный комплекс построят в индустриальном парке «Руднево»

Столичные власти согласовали проект нового производственного комплекса в Косино-Ухтомском. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

На площади более 40 тысяч квадратных метров возведут два корпуса.

«В трехэтажном корпусе запроектировано 12 типовых производственных участков, а также различные технические и технологические помещения. Семиэтажное же здание отведут под административные и инженерные нужды», — рассказал Ефимов.

Помещения разместят на улице Маресьева. Благодаря комплексному подходу там создадут не просто рабочие места, а комфортную среду для работы и развития.

На территории индустриального парка «Руднево» столичной ОЭЗ уже построили более 20 административно-деловых и производственных корпусов общей площадью 440 тысяч квадратных метров.

В административном корпусе организуют переговорные, столовую, кухню и медицинский пункт.

«Территорию застройки благоустроят: здесь появятся проезды и тротуары, а также наземная парковка для автомобилей работников комплекса», — добавил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин одобрил строительство деловых и промышленных объектов в Южном Тушине, Западном Дегунине и Отрадном по программе стимулирования мест приложения труда.