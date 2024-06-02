Ефимов: на участке бывшей промзоны в Москве возведут современный квартал
Современный жилой квартал появится на месте бывшей промзоны «Огородный Проезд» в Москве. Проект уже опубликован на сайте правительства столицы, сообщил заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Часть бывшей промзоны «Огородный Проезд» общей площадью почти 14 гектаров реорганизуют по программе комплексного развития территорий. По проекту на северо-востоке столицы появится современный жилой квартал, где построят свыше 508 тысяч квадратных метров различной недвижимости, включая социальные и общественно-деловые объекты.
Владимир Ефимов
Проект позволит создать в Бутырском районе столицы новые рабочие места более чем для 1,6 тысячи человек. Как уточнил Ефимов, инвестиции в развитие площадки превысят 142 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит 932 миллиона рублей.
Сейчас в промзоне находятся устаревшие офисно-складские комплексы и автомойка. Но в будущем там будет обновленное городское пространство с хорошей транспортной доступностью и комфортной инфраструктурой.
На участке возведут 482 тысячи квадратных метра современного жилья, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.
Здесь также появится свыше 26 тысяч квадратных метров общественно-деловых и социальных объектов, включая здание образовательного комплекса, состоящего из школы для 650 учащихся и детского сада для 300 воспитанников.
Максим Гаман
Всего в Москве по проектам комплексного развития территорий планируют реорганизовать свыше 3,1 тысячи гектаров участков. Там построят не только жилье, но и коммерческую и социальную недвижимость, производства.