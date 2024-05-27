Ефимов рассказал, что построят в Москве на месте неэффективно используемых территорий

В Москве по проектам комплексного развития территорий планируют реорганизовать свыше 3,1 тысячи гектаров участков. На них вместе с жильем будут возводить коммерческую и социальную недвижимость, а также производства. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он подчеркнул, что такой подход позволит обеспечить районы города необходимой инфраструктурой и создать рабочие места.

По данным мэра Москвы Сергея Собянина, количество проектов комплексного развития территорий в городе выросло с 228 до 236. Вместе с этим более чем до 763 вместо 675 тысяч выросло количество созданных рабочих мест.

«По программе КРТ планируется возвести более 24,6 миллиона квадратных метров нежилой недвижимости — это новые производства, общественно-деловые и социальные объекты, включая детские сады и школы, физкультурно-оздоровительные комплексы, медицинские учреждения», — сказал Ефимов.

Именно благодаря реализации подобных проектов, обратил он внимание, жители столицы получат рабочие места в обновленных городских пространствах.

Городскую застройку в Москве балансируют как раз при помощи программы комплексного развития территорий. В разных столичных районах на месте бывших промзон и территорий, которые используют неэффективно, строят современные жилые кварталы. Здесь же возводят социальные и спортивные объекты, открывают новые производства, логистические центры и технопарки.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что всего должны возвести более 5,1 миллиона квадратных метров современных высокотехнологических производств и свыше 19,5 миллиона «квадратов» общественно-деловой недвижимости. Речь в том числе идет об образовательных учреждениях, спорткомплексах и медицинских объектах.

«Это позволит обеспечить новые районы современной инфраструктурой», — пояснил он.

Проработка проектов комплексного развития территорий ведут по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.