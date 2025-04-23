Ефимов: Москва передала инвесторам 53 участка по ставке рубль в год

Городские власти с начала программы масштабных инвестпроектов передали инвесторам 53 земельных участка по льготной ставке один рубль в год. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«За три года инвесторы уже арендовали более 270 гектаров земли. На них появятся предприятия в сфере электроники, пищевой промышленности, производства стройматериалов, мебели, а также другие объекты общей площадью около 2,3 миллиона квадратных метров», — рассказал он.

Предприниматели таким образом сэкономили почти два миллиарда рублей. Столичные власти планируют компенсировать эти средства за счет больших поступлений в бюджет и роста промышленности.

До 2030 года в соответствии со стратегией развития промышленности в столице появится не менее 13 отраслевых кластеров.

Участки передают инвесторам во всех административных округах, кроме Центрального, но в основном — на территории Новой Москвы, где их общая площадь составляет 167 гектаров. В частности, в Краснопахорском районе появится кластер продуктов питания.

«Это свыше 96 гектаров земли, на которых возведут распределительный центр мясокомбината, предприятия по выпуску молочных, хлебобулочных, кондитерских изделий, а также готовых блюд», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.