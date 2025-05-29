Ефимов: «Ильинское» построят по новой концепции создания электродепо

Электродепо «Ильинское» построят по новой разработанной в столице концепции. Она оптимизирует площадь объекта и ускорит строительство, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Один из принципов разработанной типовой концепции — оптимизация площадей транспортного предприятия. Сейчас электродепо для обслуживания подвижного состава Московского метрополитена состоят из 30-45 объектов», — отметил Ефимов.

Новая концепция сократит количество зданий и сооружений электродепо до десяти. Здания объединят в корпуса из блоков, что ускорит строительство транспортного предприятия. Например, отстойно-ремонтный, административно-бытовой корпуса, мотодепо и гараж объединят в единый производственно-административный комплекс.

Депо «Ильинское» на Рублево-Архангельской линии метро станет одним из первых, построенных по новой концепции. Оно расположится на северо-западе Москвы на площади около 15 гектаров. Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман сообщил, что сейчас идут проектно-изыскательские работы по созданию «Ильинского». Также оформляются разрешения и допуски для подготовки площадки к строительству, в том числе перенос инженерных коммуникаций и планирование территории.

«Параллельно продолжается сооружение перегонных тоннелей и станций Рублево-Архангельской линии, подвижной состав которой будет обслуживать это электродепо», — подчеркнул Гаман.

Электродепо «Ильинское» построят на северо-западе Подмосковья, в Красногорске. Проект создаст более 200 рабочих мест.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина ускоряется строительство Рублево-Архангельской линии метро. Во время осмотра электродепо «Южное» он заявил, что к 2030 году в столице появятся три новых депо: «Ильинское» для Рублево-Архангельской линии, «Бирюлевское» для Бирюлевской линии и «Троицкое» для Троицкой линии.

«Мосинжпроект» — компания, которая разрабатывает проекты и осуществляет строительство новых линий и станций метро в Москве. С 2011 года при участии холдинга было построено и реконструировано 80 станций метро, а также более 170 километров линий и 12 электродепо.