Ефимов: детско-взрослая поликлиника в Некрасовке готова более чем на четверть

Новую детско-взрослую поликлинику с травмпунктом и отделением стоматологии возводят в московском районе Некрасовка. Готовность объекта составила более 25%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, в настоящий момент полностью возвели монолит нового здания. За четыре месяца его готовность выросла втрое.

«Сейчас ведутся работы по монтажу кровли, устройству внутренних перегородок и отделочные работы», — рассказал он.

По его словам, площадь объекта превысит 15 тысяч квадратных метров, за смену в поликлинике готовы будут принять до 750 пациентов, а завершить строительство планируется в 2025 году.

В поликлинике откроют детское и взрослое отделения, у каждого из которых будет собственный вход с улицы. Здесь также появятся отделения детской и взрослой стоматологии, травматологические пункты. Это позволит жителям посещать необходимых специалистов в шаговой доступности от дома.

«Отделение стоматологии оснастят оборудованием, которое позволит обеспечить качественное обслуживание пациентов разного возраста», — добавил руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

Также он подчеркнул, что поликлинику оснастят современными аппаратами УЗИ, комплексами рентгеновской диагностики, ЛОР-установками и офтальмологическим оборудованием.

Найти нужный кабинет поможет понятная система навигации. Кабинеты врачей расположат таким образом, чтобы снизить возникновение очередей. Наиболее востребованные будут находиться на нижних этажах, а менее посещаемые и кабинеты администрации — на верхних. Кабинеты узких специалистов для удобства оборудуют на одном этаже с кабинетами функциональной диагностики. Также в поликлинике будет работать кафе.

В детском отделении обустроят комфортные зоны ожидания с игровыми комнатами. Для отдыха сотрудников создадут специальные комнаты, а в кабинетах разместят эргономичную мебель.