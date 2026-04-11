Движение в центре Москвы перекроют этой ночью из-за крестного хода

В центре Москвы в ночь на 12 апреля временно закроют движение на нескольких улицах и ограничат парковку из-за пасхального крестного хода. Об этом сообщил ЦОДД .

В ночь на 12 апреля с 00:01 до 00:15 движение перекроют на улице Петровке от Петровского бульвара до Крапивенского переулка, в Крапивенском переулке от Петровского бульвара до улицы Петровки и на Петровском бульваре от Крапивенского переулка до улицы Петровки.

Кроме того, с 23:40 11 апреля до 00:30 12 апреля для проезда закроют Рабфаковский переулок, а также участки Бакунинской и Большой Почтовой улиц. На участках Спартаковской и Нижней Красносельской улиц ограничения будут действовать 11 апреля с 20:00 до 20:30 и 12 апреля с 00:01 до 00:30.

Из-за празднования Пасхи с 06:00 11 апреля до 06:00 12 апреля движение закроют в Елоховском проезде. Там же на это время запретят парковку.

Также с 00:01 11 апреля и до окончания богослужения нельзя будет оставлять машину на Пречистенской набережной, в Соймоновском проезде, на улицах Волхонке и Знаменке, на Гоголевском бульваре, а также на площадях Пречистенские Ворота и Арбатской. Ограничения на парковку затронут и территорию у храма Христа Спасителя.

Водителей попросили заранее учитывать изменения и внимательнее строить маршрут.

Ранее компания ЦППК совместно с МЖД внесла изменения в расписание электропоездов в период празднования Светлой Пасхи. На Белорусском, Киевском, Павелецком и Рижском направлениях добавлены дополнительные остановки, чтобы пассажиры могли комфортно добраться до церквей и памятных мест.