Движение транспорта ограничат в центре Москвы 7 мая

На многих центральных улицах Москвы ограничат движение 7 мая с пяти часов утра из-за подготовки к праздничным мероприятиям. Об этом предупредили в пресс-службе столичного Дептранса.

Проезд закроют по всем улицам вокруг Кремля, а также по Тверской улице до пересечения с Садовым кольцом, по Новому Арбату, частично по Петровке, по острову Балчуг и по набережной Москвы-реки между станциями метро «Кропоткинская» и «Таганская». Также с 10:00 перекроют Волгоградский проспект до пересечения с Люблинской улицей.

На Тверской, Новом Арбате, Садово-Кудринской, Садовой-Каретной, Садовой-Спасской улицах, Земляном Валу и Новинском бульваре перекроют также подземные пешеходные переходы.

Кроме того, станции метро «Площадь Революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Арбатская» Арбатско-Покровской линии не будут работать на выход, а «Библиотекой имени Ленина» можно будет воспользоваться только для пересадки. Ограничения при необходимости могут затронуть и другие станции в центре города.

«Будьте внимательны, соблюдайте правила пользования метро и требования сотрудников. Планируйте маршрут заранее», — предупредили в Дептрансе.

Ранее москвичей предупредили об ограничениях доступа в интернет, вызванных необходимостью обеспечить безопасность праздничных мероприятий.