Два столичных предприятия получили статус промышленного комплекса

Кондитерская фабрика «Бабаевский» и производитель авиадвигателей «Салют» получили статус промышленного комплекса. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале .

«Статус промкомплекса поможет предприятиям экономить миллионы рублей, которые пойдут на модернизацию и развитие производств», — добавил он.

Мэр напомнил, что всего такой статус сегодня в Москве носят 52 предприятия.

«Сейчас на нашем предприятии трудятся более 9000 человек. Мы продолжаем создавать рабочие места, развиваем программы подготовки специалистов совместно с ведущими московскими вузами и колледжами», — сообщил глава «Салюта» Алексей Громов.

Он отметил, что до конца года на базе предприятия сформируют крупнейший в Москве центр по производству авиадвигателей.

В Департаменте инвестиционной и промышленной политики напомнили, что статус дает предприятиям право на льготы по налогам на недвижимое имущество и землю, а также пониженную ставку аренды земли.