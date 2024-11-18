Два логистических комплекса построят в Новой Москве по программе МПТ

Правительство Москвы на заседании президиума одобрило планы строительства двух логистических комплексов по программе стимулирования создания мест приложения труда возле деревни Терехово в Краснопахорском районе ТиНАО. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Сергей Собянин.

Их общая площадь превысит 71,4 тысячи квадратных метров, там создадут около 400 новых рабочих мест. Реализуют проекты за счет частных инвестиций.

«Создание инфраструктурных объектов в черте города способствует развитию экономического потенциала, повышает деловую активность местных жителей», — отметил бенефициар компании «Внуково Логистик» Айрат Салеев.

Он добавил, что хорошая транспортная доступность объекта стала преимуществом для бизнеса и работников.

В столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики отметили, что программа действует уже четыре года и за это время охватила почти все районы столицы.