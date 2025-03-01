Торжественный выпуск кинологов прошел в Губернском колледже в Серпухове

Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов

В корпусе № 6 Губернского колледжа состоялся торжественный выпускной для 32 студенток факультета кинологии. Этот выпуск стал особенным, так как группа полностью состоит из девушек, а преподаватели отмечают ее как одну из самых успешных за всю историю факультета, основанного в 2014 году.

Студенты колледжа подготовили насыщенную программу: световое шоу, танцевальные номера, чтение стихов и музыкальные выступления. Особенно трогательными для выпускниц стали поздравления от родителей и куратора группы, которая за годы обучения стала для девушек настоящей опорой и наставником.

На мероприятие также пришли бывшие выпускники факультета, чтобы поздравить новых специалистов и пожелать им успехов в профессиональной деятельности. Многие из них уже построили успешную карьеру: они работают в Вооруженных Силах РФ, питомнике «Красная звезда», а некоторые сейчас находятся в зоне специальной военной операции.

Поступление на факультет кинологии требует серьезной подготовки, включая сдачу вступительных экзаменов по биологии. На защите дипломных работ каждая выпускница получила оценку не ниже «хорошо».

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