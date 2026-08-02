До +32 градусов жары будет в Московском регионе в воскресенье

Cиноптик Леус пообещал жару до +32 градусов, а затем грозы в Москве

В Москве 2 августа ожидается жаркая и сухая погода, температура приблизится к максимуму нынешнего лета. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус .

Воздух прогреется до +29...+31 градуса, в Подмосковье — до +27...+32. Ветер юго-западный, его скорость составит от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и остановится на отметке 747 миллиметров ртутного столба, что близко к норме.

Поздним вечером в регионе пройдут кратковременные дожди и грозы из-за холодного фронта, наиболее вероятны они в западных и северных районах.

В понедельник ночью местами также ожидаются дожди, днем осадков не будет. Температура опустится до +17...+19 градусов, днем воздух прогреется до +24...+26. После жаркого воскресенья в столицу придет небольшое похолодание.

Ранее МЧС выпустило экстренное предупреждение о сильной жаре в столице 1 и 2 августа.