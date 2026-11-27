Более миллиона студентов и школьников ездят на Московском транспорте со скидкой 70%. Об этом заявил заместитель директора Центра цифровых высокоскоростных транспортных систем РУТ (МИИТ) Александр Чекмарев.

Он обратил внимание, что в Москве относятся с большим вниманием к подрастающему поколению, поэтому для них ввели целый блок бонусов во многих сферах, в том числе и в транспортной.

Несмотря на изменение тарифов, скидка для учащихся составит 71%. Студенческий билет «Единый» на месяц будет стоить 1100 рублей, то есть 37 рублей в день на все виды транспорта.

«Льготные билеты на 30 и 90 дней остаются одними из самых доступных среди крупных городов России не только по цене, но и по числу видов транспорта: метро, МЦК и пригородные поезда. Такого нет нигде в России», — отметил Чекмарев.

Он добавил, что важно также поддерживать студентов и школьников, которые добираются до центра из отдаленных районов столицы и Подмосковья. В студенческие «Единые» зоны вошли поездки на пригородных маршрутах Москва — область. Этот билет на 90 дней стоит почти в три раза дешевле, чем без льгот.

Город заботится о благополучии подрастающего поколения, а также считает поддержку приоритетом — она рассматривается как долгосрочные инвестиции в человеческий капитал.

Городской транспорт развивается в Москве рекордными темпами. С 2011 года в мегаполисе построили и обновили более 270 километров линий, 130 станций, 14 электродепо метро и Московского центрального кольца.