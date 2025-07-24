Панно московского художника украсило железнодорожную станцию Звенигород

Работа художника Ивана Лубенникова теперь радует жителей и гостей города. Новую достопримечательность торжественно открыли в присутствии вдовы живописца, коллег-художников и друзей мастера из Москвы — это стало важным событием для культурной жизни Звенигорода.

На новом панно, расположенном на стене железнодорожной станции, изображены поющие девушки, деревенское убранство и цветы. Эти элементы отражают как дух русской деревни, так и личные воспоминания автора. Заместитель директора Звенигородского музея-заповедника Дмитрий Седов сообщил, что сотрудники музея планируют организовывать здесь экскурсии. Это позволит местным жителям и туристам глубже узнать о творчестве Лубенникова и его художественном наследии, а также оценить уникальность нового шедевра, который стал частью городского пространства.

Иван Лубенников — народный художник России, чьи картины выставляли более чем на 100 выставках как в России, так и за рубежом. Его работы находятся в Русском музее и Третьяковской галерее. Кроме того, художник оформлял станции метро в Москве, такие как «Маяковская», «Сретенский бульвар» и «Славянский бульвар», а также создал витраж «Курочка Ряба» для парижской станции метро «Мадлен».

Интересно, что во время работы над этим панно Лубенников вместе с семьей жил в Звенигороде, в микрорайоне Верхний Посад. Именно дачный быт и живописные пейзажи окрестностей вдохновили художника на создание сюжетов его работы.