Десять ультрабыстрых зарядных станций для электробусов установили в Москве

Новые ультрабыстрые зарядные станции для экологичного общественного транспорта установили на востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

Десять дополнительных пунктов для зарядки наземного транспорта будет работать в районе Новокосино при любых погодных условиях.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, увеличение количества зарядных станций улучшит работу существующих маршрутов и поможет открыть новые.

«Мы продолжаем наращивать зарядную инфраструктуру на конечных станциях. Это позволяет быстрее заменять автобусы на инновационные электробусы российского производства», — сказал он.

На данный момент в столице работает более 370 зарядных станций. Любые модели экологичного транспорта могут восполнить на них заряд аккумуляторов, подсоединившись к зарядному куполу через пантограф.

Ранее Максим Ликсутов объявил, что на площадке «Руднево» особой экономической зоны «Технополис Москва» появится современный картинг-центр. Ежегодно на нем планируется проводить около 90 соревнований.