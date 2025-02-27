День кошек отметят на ВДНХ 1 марта

В России 1 марта отметят День кошек. Всех любителей этих животных будут ждать в первый день весны в павильоне № 31 «Геология» на ВДНХ, сообщил официальный портал мэра и правительства Москвы.

Сотрудники и постоянные партнеры Государственного биологического музея имени Тимирязева расскажут гостям о диких представителях семейства кошачьих, о правилах содержания питомцев и назовут их отличия от диких сородичей.

Лекция «Кошачьи герои» пройдет в 14:00 и 16:00. На ней слушателям объяснят, насколько сильным оказалось влияние кошек на культуру в прошлом и настоящем. На лекции «Саблезубые и не очень ископаемые кошки» расскажут о вымерших представителях семейства.

С 14:00 до 17:00 работники эколого-просветительского центра «Экошкола „Кусково“» проведут с гостями интеллектуальные занятия. Билет можно приобрести на официальном сайте павильона.

Ранее москвичам и гостям столицы рассказали о мероприятиях в Масленицу. В эти выходные в Екатерининском парке пройдут народные гулянья.