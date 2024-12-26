Дефицит рабочей силы на стройках Москвы составил около 70 тысяч человек

Заммэра Москвы Ефимов: в столичном строительстве не хватает 50–70 тысяч человек

В Москве наблюдается дефицит рабочих в строительной отрасли, который оценивается в 50–70 тысяч человек. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов в интервью РБК .

Речь идет как о городских, так и о коммерческих стройках, уточнил чиновник. Наличие квалифицированных кадров позволило бы ускорить процесс реализации проектов, отметил он.

«Мы сейчас сталкиваемся с объективной реальностью, когда просто не можем собрать на проекте людей в нужном количестве, чтобы повысить динамику строительства», — рассказал Ефимов.

Заммэра отметил, что сейчас сложно сказать, каких именно специалистов не хватает больше всего. По его словам, дефицит кадров есть как среди управленцев, так и среди рабочих.

В свою очередь, нехватка персонала влияет на уровень зарплат и себестоимость строительства. Однако пока это не носит критического характера.

По словам Ефимова, для решения проблемы нехватки квалифицированных кадров сейчас рассматриваются различные варианты. Один из них — привлечение специалистов из других стран. Кроме того, для минимизации этой проблемы город активно использует типовые решения и стремится максимально автоматизировать процессы.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что России не хватает примерно 200–400 тысяч строителей, но это не критичные показатели. При этом в новых регионах страны нет проблем с кадрами.