Четыре новые станции московского метро оснастили цифровой навигацией

Новые станции Троицкой линии метро — «Вавиловскую», «Академическую», «Крымскую» и «ЗИЛ» — оснастили цифровой навигацией. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, это первый случай, когда станции получили цифровые указатели с момента открытия. Всего за год в подземке и на МЦК разместили 200 таких экранов. Они могут информировать о транспортной ситуации и массовых мероприятиях вблизи метро.

«За это время они доказали свою эффективность, мы получили множество положительных отзывов от пассажиров», — подчеркнул Ликсутов.

До 2030 года цифровыми экранами планируют оснастить до трети от всех указателей в метро.

Старт новому участку Троицкой линии президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин дали в субботу.