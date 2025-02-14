Четыре новые площадки вошли в состав ОЭЗ «Технополис Москва»

пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

В состав особой экономической зоны «Технополис Москва» вошли четыре новые площадки — «Хруничева», «Красная Пахра», «Толстопальцево» и «Карачаровский механический завод». Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале.

Первая из них сохранит специализацию в аэрокосмической сфере, но пополнится также и производством медицинских изделий. На площадке «Толстопальцево» планируют выпускать стройматериалы, в «Красной Пахре» расширится кластер электромобилестроения, а на площадке в Карачарове сосредоточат производство лифтов.

Общая площадь новых площадок — 392 гектара. На них будут работать свыше 220 предприятий, которые дадут суммарно более 22 тысяч рабочих мест. За пять лет планируется привлечь около 215 миллиардов рублей частных инвестиций. Теперь площадок у особой экономической зоны стало 10.

пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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«Расширение ОЭЗ привлечет больше инвесторов, заинтересованных в развитии высокотехнологичных производств и инновационных проектов», — заявила гендиректор компании «Ортомода» Наталия Волкова.

Департамент инвестиционной и промышленной политики напомнил, что компании, работающие в ОЭЗ и получившие статус резидента, пользуются широкими налоговыми льготами, которые могут вкладывать в развитие.

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