В Ленобласти огнеборцы эвакуировали людей из горящего дома

В квартире на двадцатом этаже жилого дома в Кудрово, расположенном во Всеволожском районе Ленинградской области, вспыхнул пожар. Спасатели эвакуировали двух человек из соседних квартир, написал Piter.TV .

Возгорание произошло в доме на улице Столичная. По предварительным данным, в квартире не использовались свечи, гирлянды и другие источники открытого огня. Для тушения пожара и эвакуации жильцов были направлены подразделения 150, 149, 154 и 147 пожарных частей Леноблпожспас.

Очаг возгорания находился в квартире-студии площадью 25 квадратных метров. Горел подвесной потолок на кухне на площади около 10 квадратных метров, а также предметы кухонной обстановки. Пострадавших нет.

Свидетели сообщили, что пожарным было трудно подъехать к дому из-за припаркованных автомобилей. Спецтехнике пришлось объезжать здание, рукава прокладывались по лестничной клетке, а установку пожарной лестницы осуществить не удалось.

По словам хозяйки квартиры, она проснулась незадолго до пожара и заметила возгорание натяжного потолка. Женщина успела забрать документы и покинуть помещение. Соседи начали эвакуироваться, когда подъезд уже был заполнен дымом.

Предварительно причиной пожара могла стать неисправность электропроводки.