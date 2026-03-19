Черная «Иволга» проехала более 100 тысяч километров на МЦД-4

Юбилейный поезд серии «Иволга 4.0» в необычной черной окраске проехал с пассажирами более 100 тысяч километров по маршруту МЦД-4. За полгода он регулярно курсирует между Апрелевкой и Железнодорожной.

Первый рейс с пассажирами этот состав выполнил 4 октября 2025 года. Его презентация прошла на Киевском вокзале в рамках совместного мероприятия ЦППК, столичного Дептранса и Трансмашхолдинга. Тогда для гостей подготовили экскурсии, интерактивные программы и выступления музыкантов.

Черная «Иволга» стала символом завершения масштабного обновления подвижного состава на Московских центральных диаметрах.

Модель «Иволга 4.0» получила Гран-при Национальной премии «Лучший промышленный дизайн России». Поезд отличается не только внешним видом, но и комфортом: в вагонах установили удобные сиденья, есть беспроводные зарядки, широкие проходы, системы климат-контроля и современное информирование пассажиров.