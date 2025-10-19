Высшую награду Минпромторга получил поезд «Иволга 4.0»

Новейший поезд «Иволга 4.0» получил Гран-при на Национальной премии «Лучший промышленный дизайн России». Состав, получивший прозвище «Черная мамба», курсирует по маршруту МЦД-4 — от Апрелевки до Железнодорожной.

Поезд отличается не только фирменным стилем, но и удобством: пассажиры могут провести время в поездке на приятных сиденьях мятного цвета и зарядить гаджеты от беспроводных зарядок. В поездах «Иволга 4.0» также сделали просторные проходы, а вагоны оборудовали климат-контролем и современными системами информирования.

Благодаря технологичности и яркому дизайну он сразу стал символом московского транспорта.

«В создании этого поезда участвовали более 75 тысяч профессионалов со всей страны», — рассказала советник заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Юлия Темникова.

По ее словам, состав будет задавать стандарт для развития отрасли.