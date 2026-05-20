«Большинство людей вздохнут». Метеозависимым москвичам пообещали комфортную погоду

Погода в Москве в ближайшие дни приблизится к климатической норме и станет более комфортной для метеозависимых людей. Снижение жары пойдет на пользу здоровью, заявила в беседе с 360.ru метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Специалист отметила, что снижение температуры в ближайшее время нельзя назвать похолоданием: погода приблизится к климатической норме.

«В пятницу Москву пересечет один из холодных атмосферных фронтов, он проявит себя кратковременными ливнями. Возможна гроза, и после этого температура понизится. В субботу температура в ночные часы еще останется в пределах +13… +18 градусов, дневная — в пределах +25 градусов, а не +30, как накануне», — пояснила Позднякова.

В воскресенье температура будет примерно на уровне субботней, однако осадков не ожидается. По словам метеоролога, погода будет комфортной, фон температуры выше климатической нормы на три-четыре градуса. К норме он вернется в середине следующей недели.