Врач Кулова: вакцинация от кори не всегда гарантирует полную защиту

Инфекционист и аллерголог-иммунолог Екатерина Кулова сообщила в беседе с сайтом телеканала « Звезда », что прививка от кори не всегда защищает человека от заболевания.

По словам эксперта, полноценный иммунный ответ после вакцинации может не сформироваться.

«В России единственной профилактикой от заболевания корью является вакцинация. <…> Лечение только симптоматическое, то есть нет препарата, который мог бы остановить развитие вируса», — заявила врач.

Она пояснила, что ревакцинация проводится в возрасте шести и 35 лет. Кроме того, прививку рекомендуется сделать за два месяца до планирования беременности.

Корь — заразное заболевание. Вирус распространен по всему миру. Инфекционный период длится от 14 до 21 дня. Основные симптомы включают сыпь, кашель, насморк, высокую температуру тела и конъюнктивит.