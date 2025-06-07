Более 800 тысяч человек посетили книжный фестиваль «Красная площадь»

Книжный фестиваль «Красная площадь» открылся в самом сердце Москвы 4 июня и ежедневно собирал около 200 тысяч человек. Он завершает свою работу 7 июня, сообщил РИА «Новости» зампредседателя оргкомитета фестиваля Владимир Григорьев.

Российские издательства презентовали свои новинки на 14 площадках. Для жителей и гостей столицы провели около 600 мероприятий: презентации произведений и автограф-сессии, спектакли от ведущих театров, литературно-музыкальные постановки, их обсуждение, а также награждение победителей всероссийских конкурсов. Главной темой события стала 80-летняя годовщина Победы.

Впервые на фестивале открылась поэтическая платформа. Там прозвучали произведения классиков и современных авторов.

Ранее стало известно, что Владимир Путин предложил с 2026 года запустить программу «Детская книжная карта». Проект поможет повысить доступность литературы для самых маленьких читателей. Планируется, что карты будут иметь номинал в три тысячи рублей, их смогут получить дети от трех до шести лет.