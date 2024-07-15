Более 80% от месячной нормы. Некоторые районы Москвы затопило

В некоторых районах Москвы выпало более 80% месячной нормы осадков

Фото: РИА «Новости»

В Москве за несколько часов выпало около 80% от месячной нормы осадков. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства столицы.

Ливни накрыли отдельные районы города. Больше всего осадков зафиксировали в ЮАО — 66 миллиметров. На юго-востоке Москвы их выпало 48 миллиметров, а в ВАО — 34.

«Основной объем осадков принят водосточной сетью. Бригадами ГУП „Мосводосток“ выполнялась оперативная работа по открытию водоприемных решеток для беспрепятственного пропуска дождевой воды», — отметили в ведомстве.

При необходимости на улицах применяли откачивающую технику.

В комитете напомнили, что 16 июля столицу снова ждут сверхсильные осадки, вероятны порывы ветра. Горожан и гостей Москвы попросили быть внимательными на улице во время непогоды.

Температура воздуха в столице будет постепенно снижаться. К концу рабочей недели столбики термометров опустятся до +25...+29 градусов.

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