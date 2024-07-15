Постепенное снижение температуры спрогнозировали в Москве

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в российской столице на этой неделе. По словам эксперта, в городе ожидается постепенное снижение температур.

Днем в столице прогнозируется до +28... +30 градусов тепла. В ночное время суток столбики термометров будут показывать до +20 градусов.

«Погода неустойчивая, в первой половине недели каждый день существует вероятность кратковременных дождей, не исключены грозы в ночное и дневное время», — добавила специалист.

К концу рабочей недели температура воздуха начнет постепенно снижаться, в пятницу днем столбики термометров будут показывать +25... +29 градусов.

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