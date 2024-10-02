Более 4,5 тысячи предприятий Москвы обеспечили работой 750 тысяч человек

Москва является крупнейшим индустриальным центром России, по прогнозам к концу 2024 года частные и государственные инвестиции составят 310 миллиардов рублей, а до 2030 года вырастут до 930 миллиардов рублей.

Сегодня в столице работает более 4,5 тысячи промышленных предприятий, на которых трудоустроено свыше 750 тысяч человек. Общая площадь промышленной инфраструктуры до 2030 года вырастет с 14 миллионов до 21 миллиона квадратных метров. Локомотивом развития экономики Москвы является обрабатывающая промышленность, объем производства в этой отрасли за последние пять лет увеличился более чем в два раза.

Действенной мерой поддержки промышленности является локализация предприятий в Особой экономической зоне «Технополис Москва», расположенный на площади более 280 гектаров. На территории ОЭЗ деятельность ведут свыше 220 предприятий, 112 из них имеют статус резидента.

Еще одним инструментом развития промышленности в столице является кластеризация. К 2023 году в Москве создадут более 13 межотраслевых кластеров, на которых будут трудиться около 100 тысяч москвичей.