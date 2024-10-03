Более 2,5 млрд рублей налоговых преференций получили резиденты ОЭЗ в 2024 году

Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» по итогам первого полугодия 2024 года получили более 2,5 миллиарда налоговых преференций. Это рекордный показатель за последние пять лет, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Статус резидента ОЭЗ дает значительные налоговые преимущества, в том числе и освобождение от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов. Также ставка на прибыль для резидентов составляет 2% вместо 20%.

За все время деятельности ОЭЗ резидентам предоставили 13,6 миллиарда рублей налоговых льгот, это привело к росту инвестиций в создание и выпуск инновационной продукции, замещающей импортные аналоги.

«Во втором квартале 2024 года объем их инвестиций превысил 29,6 млрд рублей. Это означает, что на каждый сэкономленный на налогах рубль приходится 11,8 рубля вложений резидентов», — отметил Ликсутов.