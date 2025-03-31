Более 145 тысяч исследований провели в эндоцентре «Коммунарки» за три года

За три года в эндоскопическом центре Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка» провели больше 145 тысяч исследований. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Проверки помогают обнаружить опухоли желудочно-кишечного тракта на ранней стадии, когда заболевание протекает бессимптомно.

«Врачи „Коммунарки“ выявили свыше двух тысяч злокачественных новообразований, из них больше 200 — на нулевой стадии», — отметил градоначальник.

Он напомнил, что своевременная диагностика позволяет быстрее начать лечение, а время служит одним из ключевых факторов, влияющих на результат. Медики могут удалить небольшое новообразование прямо во время исследования. Затем в патоморфологической лаборатории проводят анализ для постановки точного диагноза.

Ранее в Москве стартовал всероссийский конгресс с международным участием «5П Детская медицина». Его участниками стали сотни узкопрофильных специалистов.