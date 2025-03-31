Всероссийский конгресс по детской медицине стартовал в Москве

Будущее страны за детьми, поэтому их здоровый рост — забота не только родителей, но и государства. Конгресс начался 26 марта.

«Что проходит красной нитью через форум в этом году? Это так называемая экологическая безопасность», — рассказал директор НИКИ педиатрии и детской хирургии имени академика Вельтищева Дмитрий Морозов.

Основа профессионального роста врачей — это информация. Медики из 72 регионов России и 10 дружественных стран, включая Турцию, Китай и Белоруссию, на протяжении трех дней в очном и онлайн форматах обменивались опытом и участвовали в мастер-классах.

«Мы в России являемся проводниками новых идей и с удовольствием транслируем это на дружественные страны, для того чтобы достичь консенсуса. Каждый ребенок должен иметь право жить и трудиться как человек будущего общества», — отметил президент центра НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева Минздрава России Александр Румянцев.

Подмосковье — лидер среди регионов по развитию педиатрии. Например, в Красногорске уже более полугода работает детский клинический центр имени Рошаля. Лечение здесь проходят маленькие пациентов со всей страны.

Тематические лекции и симпозиумы в этом году в рамках мероприятия подготовили более 300 докладчиков. Итогом конгресса станет резолюция, которую примут по наиболее актуальным вопросам.