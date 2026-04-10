Более 100 декоративных конструкций украсили Москву в преддверии Пасхи

В преддверии праздника Пасхи Москву украсили более 100 декоративных инсталляций. Об этом сообщила пресс-служба столичного Комплекса городского хозяйства.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков отметил, что масштабное оформление получила территория около храма Христа Спасителя. Там обустроили две увитые белыми розами 30-метровые воздушные арки, а позади разбили «Весенний лес» с пасхальными символами.

«У центрального входа установили пятиметровое пасхальное яйцо и световые буквы „ХВ“», — добавил Бирюков.

Также у входа в Богоявленский кафедральный собор оформили красные пасхальные яйца с золотистым орнаментом, которые дополнительно подсвечиваются гирляндами в вечернее время.

На территории храмов в Москве установили также небольшие праздничные элементы. Вместе со светящимися деревьями они составляют часть пасхального оформления города.

Ранее стало известно, что Пасху отпразднуют более 70% россиян.