«Без намека на дождь». Москвичам рассказали о погоде в сентябре

Синоптик Шувалов: солнечная погода в Москве продлится до середины сентября

Фото: РИА «Новости»

Теплая погода продержится в Москве до середины недели. Затем один антициклон сменит другой, более прохладный. Как рассказал 360.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, после этого температура в столице в среднем понизится на пять градусов.

Бабье лето, по словам специалиста, в регион пока не пришло.

«Это просто продолжение лета, и будет оно вплоть до среды», — подчеркнул Шувалов.

Пока жители и гости столицы могут наслаждаться теплом в +25…+28 градусов. После 4 сентября дневная температура составит всего лишь +20…+22 градуса. Ночью столбики термометров приблизятся к +10, а по области — к +5 градусам.

«Солнечная погода без малейшего намека на дождь может продлиться до середины месяца. Очень мощный антициклон придет в гости надолго», — добавил синоптик.

Ранее в Подмосковье спрогнозировали третий класс пожарной опасности до 4 сентября. Причина — высокие температуры и малооблачная погода.

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