Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 4 сентября

Фото: Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области

Три лесных пожара потушили в Подмосковье 1 сентября. Они произошли в Пушкино, Мытищах и Ступине. В ближайшие дни в регионе установятся третий и четвертый классы пожарной опасности.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, пожары потушили в день обнаружения при участии 56 человек и 25 машин.

Со 2 по 3 сентября на большей части территории региона ожидают третий класс пожарной опасности. Четвертый установится в Егорьевском, Звенигородском, Истринском, Луховицком, Наро-Фоминском, Орехово-Зуевском,  Ступинском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес».

Также четвертый класс спрогнозировали 4 сентября. При этом в Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Клинском, Подольском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах установится третий.

В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до 27 градусов днем и опустится до 15 ночью. Ожидается малооблачная погода, без осадков.

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