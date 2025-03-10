Ликсутов: бесплатный каток ОЭЗ «Технополис Москва» за зиму посетили более 24 тыс. человек
Свыше 24 тысяч человек посетили минувшей зимой бесплатный техно-каток на площадке «Печатники» особой экономической зоны «Технополис Москва». Итоги работы ледовой арены подвел заместитель мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Каток работал на территории ОЭЗ впервые. Жители и гости города могли посещать арену с 27 декабря по 9 марта.
Здесь можно было арендовать снаряжение и «помощников фигуриста» для детей, заточить коньки. Рядом с площадкой работали фудтраки.
«Столичная промышленность имеет большое значение не только для производственного сектора экономики, но и для повседневной жизни москвичей», — указал Ликсутов.
По его оценке, каток на площадке «Печатники» стал одним из ярких примеров такой интеграции.
«За время работы ледовую арену посетили свыше 24 тысяч человек, а в некоторые дни общая посещаемость достигала 700 гостей. На катке были созданы все условия для комфортного пребывания», — добавил заммэра.
По мнению министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, каток смог стать новой точкой притяжения, объединившей и промышленников, и жителей столицы.
«Еженедельно на льду профессиональные фигуристы проводили мастер-классы, участниками которых за все время работы катка стали свыше 300 человек», — уточнил он.
Гендиректор ОЭЗ Геннадий Дегтев обратил внимание, что ледовая арена была очень популярна на массовых праздничных мероприятиях, в том числе во время масленичных гуляний.
«Праздничная программа Масленицы была подготовлена с участием артистов Фольклорного центра „Москва“. Они показали яркие концертные номера, исполнили русские народные песни», — перечислил он.
Гостей угощали блинами и травяным чаем. Желающие могли сделать красивые снимки на память в специальной фотозоне.