Ликсутов: бесплатный каток ОЭЗ «Технополис Москва» за зиму посетили более 24 тыс. человек

Свыше 24 тысяч человек посетили минувшей зимой бесплатный техно-каток на площадке «Печатники» особой экономической зоны «Технополис Москва». Итоги работы ледовой арены подвел заместитель мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Каток работал на территории ОЭЗ впервые. Жители и гости города могли посещать арену с 27 декабря по 9 марта.

Здесь можно было арендовать снаряжение и «помощников фигуриста» для детей, заточить коньки. Рядом с площадкой работали фудтраки.

«Столичная промышленность имеет большое значение не только для производственного сектора экономики, но и для повседневной жизни москвичей», — указал Ликсутов.

По его оценке, каток на площадке «Печатники» стал одним из ярких примеров такой интеграции.