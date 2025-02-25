Беспилотный поезд запустят на БКЛ московского метро в 2025 году

Беспилотный поезд запустят на Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, отметил ТАСС .

Мэр столицы Сергей Собянин представил президенту России Владимиру Путину инновационные разработки предприятий города в сфере химии и новых материалов.

Как отметил градоначальник, правительство Москвы в течение трех лет обеспечит гарантированный заказ базовых станций мобильной связи 5G для технологической связи в метро в объеме около 1,1 тысячи единиц, что позволит запустить первый беспилотный поезд на Большой кольцевой линии Московского метрополитена уже в 2025 году. В дальнейшем технологию внедрят на других линиях столичного метро.

Также Собянин рассказал президенту о том, что в городе строят первое в России производство фотонных интегральных схем (ФИС) — Московский центр фотоники. Предприятие откроется на площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва» в Зеленограде. Производственная мощность Центра составит 100 тысяч ФИС в год.

Ранее первый в России беспилотный поезд начал курсировать по Московскому центральному кольцу.