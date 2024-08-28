Первый в России беспилотный поезд начал курсировать по Московскому центральному кольцу

В российской столице запустили первый беспилотный поезд, который будет перевозить пассажиров по Московскому центральному кольцу. Об этом сообщил заместитель генерального директора НИИАС и директор Санкт-Петербургского филиала НИИАС Павел Попов, написал сайт телеканала «Звезда».

По его словам, машинист будет только контролировать работу систем и отвечать за посадку и высадку пассажиров.

«Все типы препятствий, которые могут быть, мы проверили, обобщили, при этом проводится несколько типов испытаний», — добавил Попов.

Заместитель гендиректора НИИАС отметил, что разработкой беспилотного поезда занимались с 2016 года.

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