Первый в России беспилотный поезд начал курсировать по Московскому центральному кольцу
В российской столице запустили первый беспилотный поезд, который будет перевозить пассажиров по Московскому центральному кольцу. Об этом сообщил заместитель генерального директора НИИАС и директор Санкт-Петербургского филиала НИИАС Павел Попов, написал сайт телеканала «Звезда».
По его словам, машинист будет только контролировать работу систем и отвечать за посадку и высадку пассажиров.
«Все типы препятствий, которые могут быть, мы проверили, обобщили, при этом проводится несколько типов испытаний», — добавил Попов.
Заместитель гендиректора НИИАС отметил, что разработкой беспилотного поезда занимались с 2016 года.