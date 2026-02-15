Балканский циклон принесет в Москву аномальные снегопады

Утром 16 февраля в Москве ожидают снегопад, который к середине дня усилится и перейдет в метель. Такой прогноз опубликовал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в телеграм-канале .

После недавней оттепели московские сугробы заметно просели, но морозы остановят их таяние. Зима, по прогнозу синоптиков, должна подкрепить свое возвращение не только похолоданием, но и обильными снегопадами. Их ожидают уже в начале рабочей недели.

«С утра понедельника в столице начнется снег, который с каждым часом будет усиливаться. Пик его интенсивности придется на середину дня. В городе снежный покров повысится с 43 до 54 сантиметров (на ВДНХ)», — отметил Тишковец.

По словам метеоролога, из-за холодного ветра будет казаться, что на улице стоит 20-градусный мороз, а метель может ухудшить видимость на дорогах.

К ночи на вторник снегопад закончится. Дальше погоду в Москве должен определить скандинавский антициклон: облаков станет меньше, но морозы усилятся. Во второй половине недели синоптики ждут нового витка непогоды — очередной циклон может снова принести аномальные снегопады в столичный регион.

Ранее Росавиация предупредила пассажиров московских аэропортов о возможных задержках и отменах рейсов 16 февраля из-за мощного снегопада.