Бал или фигурное катание? Зимние развлечения продолжаются в Москве

Несмотря на аномально теплый конец января, зимние развлечения в Москве никто не отменял. Отдых может быть как эстетичным, с осмотром живописных локаций и объектов культурного наследия, так и энергичным — на коньках и с громкой музыкой.

Москва — лидер среди мировых столиц по количеству объектов культурного наследия. Здесь их восемь тысяч, в основном усадьбы XVIII и XIX веков.

Попасть в прошлое и понять, чем жили владельцы старинных имений, можно, не выезжая из столицы. Например, в усадьбе Воронцово — узнать больше о памятниках древней архитектуры и научиться расписывать винтажные открытки.

В саду имени Баумана проходят яркие театрализованные представления и мастер-классы. Здесь можно освоить основные движения популярных бальных танцев: полонеза, вальса, котильона и мазурки. Можно также переодеться в костюм аристократа и запечатлеть себя на память в специальной фотозоне.

В саду «Эрмитаж» проходит ледовое шоу от профессиональных фигуристов. После представления можно и на каток.