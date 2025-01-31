Бал или фигурное катание? Зимние развлечения продолжаются в Москве
Несмотря на аномально теплый конец января, зимние развлечения в Москве никто не отменял. Отдых может быть как эстетичным, с осмотром живописных локаций и объектов культурного наследия, так и энергичным — на коньках и с громкой музыкой.
Москва — лидер среди мировых столиц по количеству объектов культурного наследия. Здесь их восемь тысяч, в основном усадьбы XVIII и XIX веков.
Попасть в прошлое и понять, чем жили владельцы старинных имений, можно, не выезжая из столицы. Например, в усадьбе Воронцово — узнать больше о памятниках древней архитектуры и научиться расписывать винтажные открытки.
В саду имени Баумана проходят яркие театрализованные представления и мастер-классы. Здесь можно освоить основные движения популярных бальных танцев: полонеза, вальса, котильона и мазурки. Можно также переодеться в костюм аристократа и запечатлеть себя на память в специальной фотозоне.
В саду «Эрмитаж» проходит ледовое шоу от профессиональных фигуристов. После представления можно и на каток.
Если после активностей захочется согреться и выпить чаю, идти необходимо на фестиваль «Московское чаепитие». Он проходит на 14 площадках и объединяет музыкальные и театрализованные представления, уроки этикета и многое другое. Каждые субботу и воскресенье на Тверской площади проходит «Народное караоке».
Фестиваль продлится до 28 февраля, вход свободный.