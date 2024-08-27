Автомобильный и экопромышленный кластеры построят в ТиНАО
В Троицком и Новомосковском административных округах запустят два новых крупных промышленных межотраслевых кластера — автомобильный и экопромышленный. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
«Земельные участки под размещение производств столица будет предоставлять инвесторам в рамках масштабных инвестиционных проектов. Их реализация даст городу более 23 тысяч новых высокотехнологичных рабочих мест», — сказал он.
Кластер автомобилестроения создадут около деревни Костишово на 236 гектарах земли. Министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов заявил, что инвесторы возведут более одного миллиона квадратных метров промышленных площадей. Кластер объединит производителей кузовных деталей, электроники и других комплектующих со штатом около 17 тысяч человек.
Экопромышленный кластер запустят в окрестностях полигона Малинки на площади 100 гектаров. Его резидентами станут предприятия по переработке электрооборудования, строительных отходов и пластика, производители рециклированной пластиковой гранулы, брикетированного волокна и изделий из сплавов. Предприятия займут 700 тысяч квадратных метров и предоставят шесть тысяч новых рабочих мест.
В Москве уже создали четыре кластера: фотоники и микроэлектроники, электромобилестроения, фармацевтический и Федеральный центр беспилотных авиасистем. В них вошли более 140 предприятий, на которых трудятся более 24 тысяч человек. В районе Краснопахорский запустят еще два — пищевой и строительный кластеры со штатом более 41,4 тысячи рабочих мест.