Автомобильный и экопромышленный кластеры построят в ТиНАО

В Троицком и Новомосковском административных округах запустят два новых крупных промышленных межотраслевых кластера — автомобильный и экопромышленный. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Земельные участки под размещение производств столица будет предоставлять инвесторам в рамках масштабных инвестиционных проектов. Их реализация даст городу более 23 тысяч новых высокотехнологичных рабочих мест», — сказал он.

Кластер автомобилестроения создадут около деревни Костишово на 236 гектарах земли. Министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов заявил, что инвесторы возведут более одного миллиона квадратных метров промышленных площадей. Кластер объединит производителей кузовных деталей, электроники и других комплектующих со штатом около 17 тысяч человек.