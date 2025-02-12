Автомобильные подшипники начнут производить в промышленном парке Сенькино

Производитель подшипников для отечественных и иностранных автомобилей станет резидентом нового промышленного парка «Сенькино», который возводят в Краснопахорском районе по программе стимулирования мест приложения труда. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Компания расширяет производственные мощности и запустит в одном из корпусов „Сенькина“ автоматизированную линию по выпуску автомобильных подшипников», — добавил он.

В конце прошлого года в строй ввели первые два корпуса промышленного парка общей площадью около 20 тысяч квадратных метров. Всего там планируется возвести пять корпусов, их суммарная площадь составит около семи гектаров, а число рабочих мест достигнет 2,8 тысячи.

Запускать проекты в парке можно будет в кратчайшие сроки, поскольку производственный блок полностью готов к установке оборудования, а офисные здания предлагаются уже с отделкой. Его резидентами уже стали компании по выпуску промышленного оборудования, косметики, медицинских изделий, оборудования для телекоммуникаций и другие высокотехнологичные предприятия.

Программа стимулирования мест приложения труда действует уже четыре года. За это время заключили более 140 соглашений с инвесторами, которые позволят создать более шести миллионов квадратных метров недвижимости — не только промышленных предприятий, но и офисных и торговых зданий, а также учреждений культуры и спорта.