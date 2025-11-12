В Чувашии 10-летний мальчик погиб под колесами троллейбуса

В Новочебоксарске троллейбус насмерть сбил 10-летнего ребенка. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Чувашии.

Днем 12 ноября мальчик переходил дорогу на улице Винокурова по зебре, но на красный сигнал светофора.

«В этот момент его сбил проезжающий на зеленый свет троллейбус маршрута № 55», — уточнили в ведомстве.

В прокуратуре изучили запись с камер видеонаблюдения с места аварии и выяснили, что в момент ДТП школьник разговаривал по телефону.

В надзорном органе заявили, что начали проверку.

На прошлой неделе в Рязани пьяный водитель сбил 11-летнего мальчика. Иномарку 34-летнего мужчины вынесло на тротуар, ребенок погиб.