Аудиопоздравления и «Гудок Победы» прозвучат для пассажиров ЦППК 9 Мая

В День Победы во всех составах Центральной пригородной пассажирской компании будут звучать слова благодарности защитникам Родины, а ровно в полдень машинисты подадут праздничный гудок. В этом году в акции поучаствуют почти 350 поездов, передали в пресс-службе перевозчика.

Сейчас вместе с движением «Волонтеры Победы» компания вручает георгиевские ленты на платформах Белорусского, Павелецкого и Ярославского вокзалов. С 8 по 11 мая на всех билетных автоматах появятся тематические открытки с изображением новейшей «Иволги».

Напомним, что праздничные поезда ЭП2ДМ и «Иволга 4.0» запустили 30 апреля и 6 мая. Составы оформлены к юбилею Победы. Вагоны украшены десятками плакатов с историями работников транспорта в годы ВОВ и символикой к 80-летию Победы.