Новую «Иволгу» протестировали на Ярославском направлении МЖД

ЦППК провела тестовую поездку современной «Иволги 4.0» на Ярославском направлении. Поезд проехал по маршруту между Москвой, Сергиевым Посадом и Пушкино без пассажиров, сообщили в пресс-службе перевозчика.
7 мая состав впервые проследовал со всеми остановками до Пушкино. Он двигался в часы наибольшей загрузки наравне с остальными рейсовыми поездами.
Днем ранее «Иволгу 4.0» запускали от Ярославского вокзала до Сергиева Посада. Тестовые поездки прошли вне расписания утром и днем.
Их цель — проверить взаимодействие новых поездов с инфраструктурой в реальных условиях.
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