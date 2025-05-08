Новую «Иволгу» протестировали на Ярославском направлении МЖД

ЦППК провела тестовую поездку современной «Иволги 4.0» на Ярославском направлении. Поезд проехал по маршруту между Москвой, Сергиевым Посадом и Пушкино без пассажиров, сообщили в пресс-службе перевозчика.

7 мая состав впервые проследовал со всеми остановками до Пушкино. Он двигался в часы наибольшей загрузки наравне с остальными рейсовыми поездами.

Днем ранее «Иволгу 4.0» запускали от Ярославского вокзала до Сергиева Посада. Тестовые поездки прошли вне расписания утром и днем.

Их цель — проверить взаимодействие новых поездов с инфраструктурой в реальных условиях.