Грузовой автомобиль загорелся на трассе Тюмень — Омск

Один человек пострадал при возгорании грузовика в Томской области. Происшествие случилось во вторник, 11 ноября, на 75-м километре федеральной трассы Тюмень — Омск. Об этом сайту URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Возгорание ликвидировали пожарные из Ялуторовска. На месте работали 10 сотрудников МЧС и две единицы техники. Огонь повредил 10 квадратных метров грузовика. Причины пожара и состояние пострадавшего уточняются.

За сутки в Тюменской области зафиксировали шесть техногенных пожаров и 10 ДТП. Среди них — возгорание хозяйственной постройки на 12-м километре Велижанского тракта и пожар в селе Армизонское из-за короткого замыкания.