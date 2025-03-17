Аренду электросамокатов и велосипедов приостановили из-за непогоды в Москве

Операторы аренды электросамокатов и велосипедов в Москве приостановили работу из-за ухудшения погоды. Об этом сообщили в пресс-службе столичного дептранса.

«Поездки в дождь, снег и гололед могут быть небезопасными. С возвращением плюсовой температуры сервисы аренды продолжат работу», — написали в Telegram-канале департамента.

Также москвичей призвали не пользоваться собственными велосипедами и самокатами.

Утром в столице из-за выпавшего снега и образовавшейся гололедицы пробки на дорогах достигли семи баллов. По оценкам Дептранса, заторы сохранятся и вечером. Водителей призвали не совершать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим, особенно на подъемах и спусках.