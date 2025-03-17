Пробки на дорогах Москвы из-за гололеда и снега оценили в 7 баллов утром 17 марта

Департамент транспорта Москвы порекомендовал столичным водителям пересесть на городской транспорт из-за сложной обстановки на дорогах, связанных со снегопадом и образовавшейся гололедицей. Утром загруженность дорог оценили в 7 баллов, следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».

Движение также затруднено на внешней стороне МКАД от Дмитровского до Волоколамского шоссе, а также на Ленинградском и Дмитровском шоссе по направлению в центр.

По прогнозам столичного департамента транспорта, вечером заторы на дорогах могут достигнуть 5-6 баллов. Заторы могут возникнуть на внутренней стороне МКАД в районе Варшавского шоссе, внешней стороне Третьего транспортного кольца от Рижской до Савеловской эстакады, а также на Садовом кольце в районе Таганской площади.

«Просим водителей избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим, особенно на подъемах и спусках с мостов и эстакад», — добавили в ведомстве.